Раскрыты подробности проекта США по Украине

Предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, включает в себя снятие санкций с Российской Федерации юридическое признание Крыма, это предложение Киеву и Брюсселю представил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, пишет Reuters.

«Предложения Уиткоффа предусматривали признание Соединенными Штатами де-юре контроля России над Крымом», — поделились подробностями авторы публикации.

При этом, сообщается, что предложения Европы и Украины откладывают подробное обсуждение вопроса о территориях до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий. В их документе не упоминается о признании контроля Российской Федерации над какой-либо территорией Украины.

Что касается экономических мер, то в предложениях Уиткоффа говорится, что ограничительные меры в отношении России будут сняты в рамках обсуждаемой сделки, отмечается в сообщении.