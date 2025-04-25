Telegraph: Киев допустил утрату территорий в обмен на гарантии безопасности

ТАССиещё 2

Украинская сторона направила США собственные предложения по мирному урегулированию, в которых допускается отказ от претензий на утраченные территории в обмен на гарантии безопасности в рамках заключения мирного соглашения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

На Украине допустили утрату территорий в обмен на гарантии безопасности
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По ее сведениям, переданный Украиной американской стороне план состоит из пяти пунктов, первый из них касается отказа от международного признания Крыма и регионов, вошедших в состав России после начала специальной военной операции. В то же время, отмечается в статье, представители Киева "подчеркнули важность четких "гарантий безопасности" в качестве цены за любое потенциальное мирное соглашение, которое предполагало бы, что Украина уступает территорию России".

Кроме того, Киев против каких-либо ограничений численности своих вооруженных сил или оборонной промышленности, говорится в статье. При этом переданный американской стороне документ, пишет The Daily Telegraph, содержит упоминания не только об угрозах, которые Россия якобы представляет для своих соседей, но и предупреждения о захвате Китаем Тайваня.

Ранее, как сообщала британская газета, США разработали план по урегулированию на Украине из семи пунктов. Он включает в себя немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. План также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики.

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Однако еще до начала встречи в Лондоне Зеленский отверг возможность признания суверенитета РФ над Крымом, после чего, как указала газета The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио принял решение не ехать в Великобританию. В связи с этим министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины тоже отказались от участия в совещании в Лондоне, сама же встреча прошла на более низком уровне. Трамп подверг критике Зеленского за его неготовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

24 апреля Зеленский сообщил, что делегация Украины и представители США на переговорах в Лондоне подготовили документ на основе предложения Вашингтона, однако Украина выступила против включения в него положений, противоречащих ее конституции.

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