Украинская сторона направила США собственные предложения по мирному урегулированию, в которых допускается отказ от претензий на утраченные территории в обмен на гарантии безопасности в рамках заключения мирного соглашения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее сведениям, переданный Украиной американской стороне план состоит из пяти пунктов, первый из них касается отказа от международного признания Крыма и регионов, вошедших в состав России после начала специальной военной операции. В то же время, отмечается в статье, представители Киева "подчеркнули важность четких "гарантий безопасности" в качестве цены за любое потенциальное мирное соглашение, которое предполагало бы, что Украина уступает территорию России".

Кроме того, Киев против каких-либо ограничений численности своих вооруженных сил или оборонной промышленности, говорится в статье. При этом переданный американской стороне документ, пишет The Daily Telegraph, содержит упоминания не только об угрозах, которые Россия якобы представляет для своих соседей, но и предупреждения о захвате Китаем Тайваня.

Ранее, как сообщала британская газета, США разработали план по урегулированию на Украине из семи пунктов. Он включает в себя немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. План также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики.

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Однако еще до начала встречи в Лондоне Зеленский отверг возможность признания суверенитета РФ над Крымом, после чего, как указала газета The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио принял решение не ехать в Великобританию. В связи с этим министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины тоже отказались от участия в совещании в Лондоне, сама же встреча прошла на более низком уровне. Трамп подверг критике Зеленского за его неготовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

24 апреля Зеленский сообщил, что делегация Украины и представители США на переговорах в Лондоне подготовили документ на основе предложения Вашингтона, однако Украина выступила против включения в него положений, противоречащих ее конституции.