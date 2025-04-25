Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с резкой критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине, заявив в частности, что Киеву от этих инициатив ничего не достанется.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал условия соглашения, которое американский президент Дональд Трамп подталкивает Киев принять. Ранее Джонсон заявлял, что в безумии действий Трампа есть «метод», и он верит, что президент США сможет принести мир, пишет Guardian.

В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), Джонсон раскритиковал мирный план Трампа в связи с тем, что, по его словам, Россия губит жителей Украины и, согласно плану Трампа, получит за это массу выгод.

Среди них – «право на захваченную силой, вопреки международному праву, суверенную украинскую территорию», право контроля судьбы Украины через запрет членства в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США.

«Кроме права делиться своими природными ресурсами с США, они (Украина) ничего не получают», – подчеркивает Джонсон участь Украины.

Экс-глава британского правительства снова призывает к решительным мерам защиты Украины от России, предлагая «долгосрочную, надежную и должным образом финансируемую гарантию безопасности, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками».

Трамп рассказал, за кем останется Крым

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.