Президент Литвы призвал остановить Россию силой

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования конфликта и остановить Российскую Федерацию силой, пишет Delfi.lt.

«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. (Россию) не остановить сладкими словами — только силой», — поделился своей точкой зрения литовский лидер.

Он отметил, что Вильнюс продолжит поддерживать Киев, несмотря ни на что.

В ночь на 24 апреля по Украине был нанесен один из самых мощных воздушных ударов за всю специальную военную операцию. В Киеве зафиксированы повреждения объектов ж/д инфраструктуры. В Харькове, по информации украинских СМИ, удар пришелся по заводу имени Малышева, специализирующимся на транспортном машиностроении, а также на местный аэропорт.

Помимо этого, в зону поражения попали цели, расположенные в различных регионах бывшей советской республики, включая Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Хмельницкую и Сумскую области. Кроме того, атаки были нанесены и по районам Запорожской области, находящимся под контролем ВСУ.

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Украинские эксперты утверждают, что по их территории было произведено не менее 70 ракетных запусков, а также было выпущено около 145 БПЛА. В МВД Украины признали, что имеющихся средств ПВО у Киева явно недостаточно для отражения атак такой интенсивности.