«Украинцы заканчиваются»: в Раде сделали тяжелое признание о ВСУ

Сейчас неизвестно, как долго еще народ сможет выдержать конфликт на Украине, заявил депутат Рады Иван Крулько в интервью украинскому ютуб-каналу «Суперпозиция».

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«Тем более, что украинцы заканчиваются, не становится больше (тех), которые готовы, как это было в первые недели войны, когда, по сути, десятки тысяч украинцев были под военкоматами, добровольцами записаться на фронт», - поделился подробностями нардеп.

В настоящее время этих очередей не наблюдается, сообщил Крулько.

Парламентарий добавил, что в данный момент на Украине наблюдается принудительная мобилизация. По его информации, призванные таким способом военнослужащие часто самовольно покидают части. Причина заключается в неготовности людей к военной службе, объяснил Крулько.

23 апреля депутат Рады Руслан Горбенко заявил, что с 2022 года от мобилизации из Украины сбежали 400 000 человек. По словам нардепа, на конец февраля 2022 года за границей уже находился один миллион украинцев, которые не вернулись в республику после начала специальной военной операции.