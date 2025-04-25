Глава правящей партии Грузии заявил об уходе из большой  политики

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о своем решении покинуть политику.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга. Он отметил, что хотел бы официально проинформировать общественность о своем намерении.

«Последние несколько недель не прекращаются спекуляции о моей будущей политической деятельности, поэтому считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы», — пояснил Гарибашвили.

Его решение вызвало широкий резонанс, учитывая его ключевую роль в партии и политической жизни Грузии. Гарибашвили занимал пост премьер-министра с 2021 по 2024 год, а затем возглавил правящую партию.

Причины его ухода пока не раскрываются, однако эксперты предполагают, что это может быть связано с внутренними процессами в «Грузинской мечте» или планами на дальнейшую карьеру вне политики.

Пока неизвестно, кто заменит Гарибашвили на посту председателя партии и как его уход повлияет на политический курс страны.