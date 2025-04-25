Компания Apple намерена переместить производство всех iPhone, предназначенных для реализации на территории США, в Индию. Причиной такого решения стала политика президента США Дональда Трампа в отношении Китая. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники в компании.

В статье говорится о том, что торговая война между США и Китаем, начатая по инициативе Трампа, существенно увеличивает расходы и риски, связанные с производством iPhone в Китае. Apple и раньше старалась разнообразить свои цепочки поставок, но теперь корпорации приходится действовать более активно, чтобы перенести производство из Китая, где сейчас собирается большая часть ее смартфонов, отмечается в материале.

К концу 2026 года, согласно планам компании, в Индии будет закупаться более 60 миллионов iPhone для американского рынка. Это означает двукратное увеличение объемов производства. Переговоры между США и Индией о будущих импортных пошлинах также способствуют этим планам. Во время недавнего визита в страну вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны достигли очень хороших результатов.

По данным издания, руководство Apple активно взаимодействует с администрацией президента США по вопросам тарифов и стремится обеспечить наиболее выгодные условия для своей деятельности в Индии.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля сообщил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в размере 10%, а с 9 апреля — индивидуальные. В тот же день Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%. Это не затронуло Китай, где суммарные пошлины Вашингтона на товары из КНР достигают 145%, а ответные китайские тарифы доходят до 125%.