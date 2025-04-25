Председатель правящей партии Грузии сделал неожиданное заявление

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил о своем решении уйти из политики. Его слова приводит ТАСС.

Такое заявление Ираклий Гарибашвили сделал в ходе брифинга, отметив, что решил сегодня ответить на «не прекращающиеся спекуляции».

«Хочу вам сообщить о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции о моей будущей политической деятельности, соответственно, считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы», - пояснил он.

Напомним, что в феврале 2022 года занимавший в то время пост премьер-министра Грузии Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Позднее он подчеркивал, что экономика Грузии «рухнет» при отказе от товарооборота с Россией.

В Грузии рассказали об историческом решении в отношении России

Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра в январе 2024 года. Он сообщил, что политсовет правящей партии «Грузинская мечта» предложил ему возглавить политическое объединение.