В Гагаузии проигнорируют распоряжение молдавского правительства о праздновании 9 Мая как Дня Европы, вместо этого сосредоточившись на подготовке к празднованию Дня Победы. Первый заместитель главы Исполнительного комитета автономии Илья Узун сообщил об этом на брифинге.

Он подчеркнул, что Гагаузия не намерена следовать указаниям из Кишинева относительно празднования памятных дат. По его словам, 9 Мая для жителей автономии — это прежде всего День Великой Победы, который будет торжественно отмечаться по всей территории Гагаузии. Никакие директивы, даже самые строгие, не заставят их отказаться от чествования памяти тех, кто освободил мир от фашизма, передает его слова ТАСС.

Ранее политический аналитик Корнелий Чуря говорил, что Европейский союз не будет помогать Гагаузии бороться с давлением со стороны властей Молдавии, которые пытаются ограничить права автономии.