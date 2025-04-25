Telegraph: Киев настойчиво требует, чтобы Крым не признавали российским
Украина «настойчиво требует» от США не признавать Крым российским. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Отмечается, что Украина в рамках диалога с США по решению конфликта предоставила Западу свои пять пунктов урегулирования кризиса.
«В центре требований – настойчивое требование о том, чтобы Крым… официально не признавался российским», — говорится в сообщении издания.
Это свидетельствует о том, пишет издание, что сохраняются «серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов».
Трамп: Украине будет очень сложно вернуть Крым
До этого Трамп выразил сомнение в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль, подчеркнув, что полуостров перешел под юрисдикцию России без применения военной силы.
Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины, Трамп подчеркнул, что решение зависит от конкретных территорий и что США окажут Украине всемерную поддержку в ее борьбе. Он также отметил значительные территориальные потери Украины в ходе конфликта.