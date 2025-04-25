В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба Папы Римского

Церемония закрытия гроба с телом Папы Римского Франциска прошла в соборе Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщила служба печати Святого престола, пишет РИА Новости.

Уточняется, что обряд провёл Кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл.

В гроб вложили специальный нотариальный акт, повествующий о жизни Франциска.

Ранее сообщалось, что с утра среды, 23 апреля, четверть миллиона человек посетили собор Святого Петра для прощания с Папой Римским Франциском.

Раскрыты подробности последнего дня Папы Римского

Похороны папы Франциска пройдут 26 апреля.