Ради мира Украина может отказаться от части территорий, хотя этот сценарий якобы не поддержат украинцы. Уступки России по земле допустил в интервью с «Би-би-си» мэр Киева Виталий Кличко.

«Один из сценариев — это отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением», — заявил политик.

Он добавил, что президента Украины Владимира Зеленского к болезненным уступкам могут принудить внешние силы.

Древаль обвинил Зеленского в стремлении «уничтожить Украину»

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе совместной пресс-конференции призвал Зеленского уступить территории России. По его словам, готовность Киева пойти на компромисс — это главное условие полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.