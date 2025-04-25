Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому журналу Time не исключил, что достижение мира на Украине возможно при нахождении у власти главы киевского режима Владимира Зеленского.

Хозяин Белого дома ранее признался, что с Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал.

"Да, я так думаю. Он (Зеленский) сейчас президент, и я думаю, что мы заключим сделку", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, возможно ли установление мира в условиях нахождения Зеленского на посту президента.

В конце февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа, американского вице-президента Джей Ди Вэнса и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Американский лидер пытался объяснить, что у вооруженных сил Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Соединенных Штатов они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.

Глава киевского режима спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Российской Федерацией. Трамп выгнал его из Белого дома, а сделка по недрам сорвалась. Глава американского государства отметил тогда, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.