Маск высказался по поводу переизбрания Трампа в 2032 году

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск намекнул на гипотетическое переизбрание президента США Дональда Трампа на четвертый срок, то есть в 2032 году.

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Маск в соцсети X прокомментировал пост пользователя, который опубликовал картинку с бейсболкой, на которой изображен текст "Трамп 2032".

"Думайте наперед!" – призвал предприниматель и глава DOGE.

Ранее интернет-магазин хозяина Белого дома разместил бейсболку с надписью "Трамп 2028", что намекает о планах американского лидера баллотироваться на третий срок.

В случае реального участия в президентской гонке 2032 года, Трампу на момент выборов будет уже 86 лет.