Маск высказался по поводу переизбрания Трампа в 2032 году
Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск намекнул на гипотетическое переизбрание президента США Дональда Трампа на четвертый срок, то есть в 2032 году.
Маск в соцсети X прокомментировал пост пользователя, который опубликовал картинку с бейсболкой, на которой изображен текст "Трамп 2032".
"Думайте наперед!" – призвал предприниматель и глава DOGE.
Ранее интернет-магазин хозяина Белого дома разместил бейсболку с надписью "Трамп 2028", что намекает о планах американского лидера баллотироваться на третий срок.
В случае реального участия в президентской гонке 2032 года, Трампу на момент выборов будет уже 86 лет.