Иран предложил помощь Пакистану и Индии для снижения напряженности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом предложил помощь для снижения напряжённости между Исламабадом и Нью-Дели.

Об этом говорится на сайте президента Ирана.

«Исламская Республика Иран заявляет о готовности оказать любую помощь для урегулирования недоразумений и снижения напряжённости между Индией и Пакистаном», — указано в сообщении.

Кроме того, он провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и осудил теракт в Кашмире.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидеры Индии и Пакистана смогут урегулировать конфликт «тем или иным способом».

Политолог, журналист и писатель Сергей Строкань в беседе с RT рассказал, как далеко может зайти противостояние между Индией и Пакистаном.