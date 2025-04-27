Иран предложил помощь Пакистану и Индии для снижения напряженности

Иран предложил помощь Пакистану и Индии для снижения напряжённости
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом предложил помощь для снижения напряжённости между Исламабадом и Нью-Дели.
Об этом говорится на сайте президента Ирана.
«Исламская Республика Иран заявляет о готовности оказать любую помощь для урегулирования недоразумений и снижения напряжённости между Индией и Пакистаном», — указано в сообщении.
Кроме того, он провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и осудил теракт в Кашмире.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидеры Индии и Пакистана смогут урегулировать конфликт «тем или иным способом».
Политолог, журналист и писатель Сергей Строкань в беседе с RT рассказал, как далеко может зайти противостояние между Индией и Пакистаном.