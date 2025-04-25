Маск не смог сдержать смех после слов Зеленского о помощи со стороны США

Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать смех после заявлений Владимира Зеленского о надлежащем учете и расходовании помощи от США.

"Это самая смешная вещь, которую я прочитал за весь день", - написал предприниматель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

Так Маск прокомментировал сообщение сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли, который задался вопросом: верит ли кто-то в утверждения главы киевского режима о том, что каждый доллар, выделенный Конгрессом США Украине, был должным образом отслежен и учтен.

Маск считает, что Зеленский не хочет мира на Украине

Сенатор сопроводил свое сообщение фрагментом интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро. Зеленского попросили прокомментировать существующие в США вопросы о надлежащем расходовании средств американских налогоплательщиков, направленных Киеву.