Bloomberg: англичане потеряли уверенность в завтрашнем днем

Жители Великобритании теряют уверенность в будущем — уровень оптимизма среди британцев опустился до рекордно низкого значения с момента прихода к власти нынешнего правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в стране наблюдается снижение «уверенности домохозяйств». Как уточняется, это происходит в связи с «торговой войной» президента США Дональда Трампа. Напомним, что в начале апреля он объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Наиболее жесткие меры были приняты в отношении Китая.

По словам авторов статьи, «индекс потребительских настроений» в Соединенном Королевстве продемонстрировал снижение на четыре пункта, до минус 23. При этом экономисты считали, что он упадет лишь до минус 21 пункта. Сообщается, что на уменьшение «уверенности в будущем» в Великобритании также оказали воздействие внутренние факторы — увеличение налогов и ежегодный рост затрат.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS), экономика Великобритании в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%.