СМИ раскрыли требования США к России

В рамках разработанного США мирного соглашения от России потребуют признать право Украины на развитие собственной, «адекватно оснащенной» армии и оборонной промышленности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, США не согласны с «настойчивыми требованиями» России о значительной демилитаризации Украины в качестве условия прекращения конфликта. Источники Bloomberg утверждают, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправится в Россию, чтобы поднять этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, по данным агентства, США хотят получить под свой надзор Запорожскую АЭС. По плану Вашингтона, станция должна снабжать электроэнергией города по обе стороны линии соприкосновения. Также требования США включают предоставление Украине безопасного прохода через реку Днепр.

СМИ сообщали, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США предложили украинской и европейской делегациям признать Крым российским и заморозить боевые действия. Financial Times отмечала, что Россия предлагала заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения войск.

Как заявляли источники СМИ в Киеве, среди американских предложениях «есть идеи, с которыми Киев согласен, и те, с которыми - нет». Публично Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским «юридически». Незадолго до этого глава Госдепартамента США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон откажется от участия в урегулировании, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.

Лавров согласился с Трампом по Украине

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что публичные высказывания Зеленского об отказе признать Крым российским «очень вредят» переговорам. Президент США подчеркнул, что Крым был потерян Украиной много лет назад и «даже не является предметом обсуждения».