Предложение американского президента Дональда Трампа о признании Крыма российским регионом может расколоть НАТО. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

"Предыдущая официальная позиция Альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США. Предстоящий саммит НАТО должен был быть посвящен расходам на оборону – теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины", – говорится в публикации.

Отмечается, что из-за политики Белого дома по украинскому конфликту европейские страны оказались в тупике: они хотят продолжать оказывать поддержку Украины, сохраняя при этом лояльность США.

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Эксперт из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро заметил, что именно США были связующим звеном в украинском вопросе. Если же американцы примут решение выйти, странам Евросоюза будет довольно трудно продолжать сохранять единство, добавил эксперт.

"Трансатлантические отношения вступили в серьезный кризис. Европа ищет способ продолжить поддержку Украины, не теряя при этом полностью союз с Соединенными Штатами. Неясно, как это может быть реализовано", – говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что, по мнению европейских чиновников, любой шаг США по признанию Крыма российским регионом или требование к Европе ослабить санкции против России "убьет" единство Евросоюза.

Отмечалось, что настойчивость Трампа в том, чтобы украинское руководство официально признало Крым российским в рамках мирного соглашения, поставила европейские страны перед выбором: оставаться на стороне Украины или встать на сторону США.