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РФ рассмотрит обновленную концепцию миграционной политики

Правоохранительные органы России предпринимают комплексные меры для улучшения контроля за пребыванием иностранцев в стране и борьбы с незаконной миграцией. Об этом сообщает ТАСС.

В 2025 году Совет безопасности рассмотрит обновленную Концепцию государственной миграционной политики, что поможет более эффективно пресекать нелегальные миграционные потоки.

Также ведется работа по совершенствованию законодательной базы в этой области, что позволит усилить контроль и предотвратить фиктивный миграционный учет.

Граждане РФ и Белоруссии испытывают дискриминацию при получении виз

Граждане России и Белоруссии продолжают сталкиваться с трудностями при получении рабочих виз для Всемирного банка, что вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении заместителя председателя правительства Алексея Оверчука, озвученном на заседании Комитета по развитию МВФ и Всемирного банка, подчеркивается необходимость устранения задержек с визами типа G4.

Российская сторона рассчитывает на значительный прогресс в обеспечении равных условий для всех сотрудников без дискриминации по национальному признаку.

В Киеве заявили о тяжелой ситуации на красноармейском направлении

Владимир Зеленский сообщил о "жесткой ситуации" для Вооруженных сил Украины под Красноармейском, что подтверждается докладом главкома ВСУ Александра Сырского за 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале президент отметил, что наиболее сложная обстановка наблюдается на покровском направлении.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал о проблемах с пополнением и снабжением подразделений, подчеркивая необходимость удержания фронтовых позиций и стабилизации ситуации.

Лавров: Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали

Россия открыта к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, однако некоторые аспекты сделки требуют дополнительного согласования. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва активно работает над уточнением отдельных пунктов, чтобы достичь окончательного результата.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения.

Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке предложений по внесению дополнений в Стратегию национальной безопасности России, а также уточнению содержащихся в ней задач. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что в настоящее время готовятся инициативы по корректировке Стратегии национальной безопасности с учетом современных реалий и динамики международной обстановки.

Он подчеркнул, что стратегическое планирование направлено на создание условий для устойчивого развития России и защиту ее национальных интересов в долгосрочной перспективе.