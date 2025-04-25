Украина и Евросоюз могут смириться с признанием Крыма Соединенными Штатами, так как опасаются давления Вашингтона.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Некоторые аналитики полагают, что г-н Зеленский и европейские чиновники, возможно, смогут смириться с такой позицией США, как бы сильно они ни были не согласны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что согласие Киева и Брюсселя на признание Крыма может произойти потому, что на Украине и в Европе опасаются давления со стороны США.

Как пишет NYT, для некоторых западных аналитиков изменение позиции Вашингтона по Крыму является «просто признанием фактов на местах».

До этого американское издание Responsible Statecraft писало, что Украина и Европейский союз (ЕС) не смогут отказаться от плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с РФ.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США не исключает возможности признания Крымского полуострова частью РФ в юридическом порядке. Трамп и его команда могут пойти на такой шаг в рамках более широкого мирного соглашения между Киевом и Москвой, уточнили журналисты.