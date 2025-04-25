Американский политолог Гилберт Доктороу в интервью журналисту Джексону Хинклу заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в настоящий момент понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению конфликта на Украине.

По его словам, американский лидер понял, что никакой сделки заключить не получится.

«Полагаю, что Трамп понял, что никакой сделки не будет, и теперь он просто хочет вывести себя из этого», - отметил Доктору, отвечая на вопрос о том, как отказ главы киевского режима Владимира Зеленского признать Крым российским может повлиять на заключение мирного соглашения.

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Он уточнил, что все попытки Трампа выступить посредником между Украиной и Россией не увенчались успехом.