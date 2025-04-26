Глава партии Ле Пен может стать «ее кандидатом» на выборах

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла объявил о своей готовности стать кандидатом на президентских выборах 2027 года в том случае, если Марин Ле Пен, глава парламентской фракции партии, не сможет участвовать в гонке. Об этом политик рассказал в интервью изданию Parisien

«Сейчас важно, чтобы мы оставались едиными и сплоченными. Я твёрдо уверен, что Марин Ле Пен – мой кандидат. И если ей завтра будет отказано в возможности баллотироваться, я хочу заявить, что сам выдвину свою кандидатуру», — отметил Барделла.

Он также добавил, что партия будет использовать все доступные юридические средства, чтобы отстаивать невиновность Ле Пен и ее сторонников.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Также она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.