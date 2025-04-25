Предложение Трампа по Крыму может расколоть НАТО

Предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским может расколоть НАТО.

«Трамп шокировал планом по Крыму: Украина грозит разорвать Европу и НАТО на части... Трансатлантические отношения вступили в серьёзный кризис... Дела выглядят совсем нехорошо», — пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Согласно статье из-за политики американского лидера по Украине ЕС оказался в тупике.

«Европа ищет способ продолжить поддержку Украины, не теряя при этом полностью союз с Соединёнными Штатами», — передаёт издание.

В Financial Times ранее писали, что шаги США по признанию Крыма подрывают единство ЕС.

Трамп также отмечал, что отказ Киева признать Крым российским вреден для переговоров.