Южная Корея попросила США освободить от пошлин ее товары

Южная Корея попросила США сделать исключения в тарифной политике для южнокорейских товаров, предлагает взамен сотрудничество в сфере энергетики и судостроения.

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Об этом сообщает ТАСС. В публикации отмечается, что 24 апреля в Вашингтоне состоялись консультации двух государств. В рамках мероприятия министр торговли Южной Кореи Ан Док Кын предложил различные проекты с двусторонним участием, направленные на восстановление американского судостроения, торговли и улучшение энергетической безопасности Республики Корея.

20 апреля и. о. южнокорейского президента Хан Док Су заявил, что Южная Корея не станет "сопротивляться" пошлинам, введенным по инициативе президента США Дональда Трампа, из-за "исторического долга" перед Соединенными Штатами. До этого сообщалось, что Трамп отложил введение пошлин для 75 стран после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.