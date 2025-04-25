В Китае восхитились ответом Лаврова на санкции США

Мировое внимание в последние недели сосредоточено на российско-американских переговорах.

В Китае считают, что позиция Кремля на этих переговорах стала неожиданностью, поразив всех своей уверенностью.

«Россия уже несколько лет живет под западными санкциями, введенными с целью подорвать ее экономику и считающимися одними из самых жестких в истории. Ожидалось, что на переговорах с США Россия в первую очередь будет добиваться смягчения санкций. Западные эксперты даже высказывали опасения, что Трамп уступит требованиям Москвы. Однако реальность оказалась иной, и Россия повела себя совсем не так, как предполагалось», – пишет китайское издание Baijiahao.

В статье говорится, что всех удивил глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявил, что Россия не стремится к отмене санкций и опасается, что в случае их отмены нужно будет грамотно взаимодействовать с западными странами, чтобы не попасть от них в зависимость.

«Слова Лаврова озадачивают. Россия, похоже, не спешит добиваться от Запада отмены санкций. Почему Россия так уверена в себе, несмотря на внешнее давление? Дело в уникальности страны. В отличие от западных государств, Россия обладает богатыми природными ресурсами и не зависит от импорта стратегического сырья. Технику и другие товары она может получать, обходя санкции. Получается, что Европа и США нуждаются в России больше, чем она в них», – отмечают китайские аналитики.

Лавров назвал цель российских ударов по Украине