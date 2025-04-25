Стармер: Европе не следует проводить отдельную от США политику по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает ошибочной идею о том, что Европа должна проводить независимую от США политику в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью газете The Daily Telegraph.

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"Многие призывают нас идти исключительно европейским курсом, а не общим курсом Европы и Америки. Мне это кажется принципиально неверным, как в отношении Украины, так и в целом. Именно подход, основанный на НАТО, позволил нам жить в мире", - заявил Стармер, подчеркнув, что членам альянса надо сосредоточиться на его сохранении.

При этом Стармер выразил несогласие с несколькими высказываниями президента США Дональда Трампа, утверждая среди прочего, что Владимир Зеленский не несет ответственности за продолжение конфликта на Украине.

В интервью Стармер также говорил о необходимости долгосрочного прекращения огня на Украине.