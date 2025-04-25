Бывшему президенту Бразилии Болсонару стало хуже после очередной операции

Самочувствие экс-президента Бразилии Жаира Болсонару осложнилось: он продолжает находиться в реанимационном отделении после повторной операции на брюшной полости, сообщили 24 апреля 2025 года его лечащие врачи.

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«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», – указано в медицинском заключении госпиталя DF Star в Бразилиа, опубликованном самим политиком.

Медики уточнили, что пациенту проведут дополнительные обследования с применением методов лучевой диагностики.

Бывший глава государства продолжает борьбу с последствиями кишечной непроходимости.

Обострение проблем со здоровьем совпало с расследованием попытки госпереворота в период президентских выборов. 26 марта 2025 года Верховный суд Бразилии санкционировал возбуждение уголовного дела против Болсонару в связи с событиями 2022 года, направленными на срыв инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Накануне экс-президент Бразилии выразил возмущение при вручении судебного уведомления в больничной палате. На видео Болсонару жёстко отчитывает сотрудницу суда, в то время как присутствующий медработник предупреждает о скачке артериального давления.

Политик, однако, прерывает его, требуя прекратить вмешательство. После серии претензий и вопросов Болсонару подписывает документ и приносит извинения представительнице правосудия.