Сейсмолог Эйидоган: Стамбул неизбежно настигнет масштабное землетрясение

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Стамбул неизбежно настигнет масштабное землетрясение. Об этом в беседе с РИА Новости , заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

В Турции предупредили о неизбежности масштабного землетрясения в Стамбуле
© РИА Новости

Он отметил, что регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, что следует из архивов времен Византии. По мнению эксперта, заявления о том, что нынешнее землетрясение является предвестником более масштабного, делаются исключительно для СМИ.

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«Это, в общем-то, может сказать каждый, кто знает историю данного региона. Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно», — заявил Эйидоган.

По его словам, не вполне корректно утверждать, что это произойдет через 40-50 лет. Ученый подчеркнул, что ученые могут только подсчитать вероятность такого события.

«Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок», — продолжил он.

Также он обратил внимание, что последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море случилось в 1766 году.

24 апреля турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение, произошедшее в Турции 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7–7,2, которое, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами.

23 апреля несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.

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