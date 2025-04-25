Зеленский заявил, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия

Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Киеве, пишет РИА Новости.

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«Согласен с [президентом США Дональдом] Трампом, что на Украине нет достаточного [количества] оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — отметил он.

25 апреля Трамп в интервью журналу Time сообщил, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот факт хорошо понимает и Зеленский. Глава Белого дома добавил, что полуостров стал частью России уже довольно давно.

Кроме того, агентство Reuters писало, что проект Соединенных Штатов Америки, направленный на урегулирование украинского конфликта, включает юридическое признание Крыма и фактическое — четырех новых регионов.

До этого Зеленский категорически отказался признавать Крым российским. Он заявил, что Киев не примет ни одну сделку, касающуюся этого вопроса, и подчеркнул, что Украина юридически никогда не признает «оккупацию Крыма».