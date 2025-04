В Британии опубликовали карикатуру с Трампом и Зеленским

Британская газета The Times опубликовала карикатуру, на которой изображены президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Опубликованный рисунок отсылает к фреске Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама». Украинский лидер изображен протягивающим руку к американскому президенту. Трамп же изображен на месте Бога — он показывает Зеленскому средний палец.

Трамп заявил, что не считает себя «большим поклонником» Зеленского

Карикатура подписана словами «When in Rome...» (Когда находишься в Риме...). Это первые слова из пословицы «When in Rome, do as the Romans do» (Когда находишься в Риме, поступай как римляне). Аналог такой пословицы в русском языке — «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Ранее Трамп прилетел в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска. Он рассказывал, что там у него запланировано несколько встреч, но не стал уточнять, планирует ли он поговорить с Зеленским.