Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Киева

Союзники США выражают тревогу из-за плана американского президента Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева.

Как утверждает телеканал CNN, данные предложения Трампа якобы «посылают опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, по словам одного из дипломатов, такая тенденция влияет на то, что ни одна страна в Европе или где-либо ещё «не может чувствовать себя в безопасности, независимо от того, входит ли она в НАТО или нет».

Президент Польши Анджей Дуда ранее признал, что Украине придётся пойти на уступки в переговорах с Россией.

Лидер ЮАР Сирил Рамапоса также заявил, что согласие украинской стороны на территориальные уступки России может сделать более реальным достижение мира.