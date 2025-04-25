В Раде заявили о новом этапе унижения Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский будет гастролировать по миру в роли «паломника без приглашения». О новом этапе унижения Украины заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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«На папских похоронах он (Зеленский) будет бродить по флангам, выискивая Трампа, как осенью 2021 года выслеживал Байдена — с глазами полными надежды и отчаяния. Тогда ему это еще удалось. А вот сейчас — вряд ли», — написал Дубинский.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска.