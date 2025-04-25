Неспособность Европы противостоять России и Китаю вынуждает ее демонстрировать силу за счет сербов. Об этом в эфире Informer TV президент Сербии Александар Вучич.

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По его словам, в Белграде ошибочно думали, что кто-то пытается справедливо решить сербские проблемы или хотя бы частично сербский вопрос извне, особенно на Западе. Он добавил, что данное мнение было просчитано неправильно. 16 апреля Вучич подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление, связанное с предстоящими переговорами по газовому соглашению и сотрудничеству с Россией.

До этого стало известно, что Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Дня Победы. Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков отметил, что Евросоюз на протяжении нескольких десятилетий ставит Сербии условие выбирать либо курс на вступление в политическое объединение, либо Россию.