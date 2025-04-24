В Госдепе высказались об урегулировании конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине потребует уступок от Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

Она указала, что решения об уступках примут Россия и Украина, однако они потребуются от обеих сторон конфликта.

«Мы также знаем, что детали этих уступок не будут обсуждаться или утверждаться, пока нет прекращения огня», — добавила Брюс на брифинге.

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Ранее аналогичное заявление об уступках со стороны Москвы и Киева сделал президент Польши Анджей дуда. По его мнению, только взаимное отступление может привести к прочному миру. При этом Дуда отметил, что ключевую роль в урегулировании конфликта будут играть США.