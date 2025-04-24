Трамп заявил о «значительном» давлении на Россию по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает «значительное» давление на Россию по Украине.

«Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает», — цитирует его РИА Новости.

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При этом политик подчеркнул, что не считает, будто Россия мешает заключению соглашения о прекращении огня.

Трамп отметил, что Украина потеряла много территорий, восстановить контроль над ними сложно.

Также он анонсировал очень важные встречи по Украине в ближайшие дни.