Трамп заявил о «значительном» давлении на Россию по Украине

Трамп заявил, что оказывает «значительное» давление на Россию по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает «значительное» давление на Россию по Украине.
«Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает», — цитирует его РИА Новости.
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При этом политик подчеркнул, что не считает, будто Россия мешает заключению соглашения о прекращении огня.
Трамп отметил, что Украина потеряла много территорий, восстановить контроль над ними сложно.
Также он анонсировал очень важные встречи по Украине в ближайшие дни.