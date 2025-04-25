В столице Словакии прошла антиправительственная акция протеста

В Братиславе и еще пяти городах Словакии прошли антиправительственные акции протеста. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Отмечается, что крупнейшая акция протеста прошла в столице Словакии Братиславе. Митингующие выдвинули требование отказаться от ужесточения правил деятельности в стране неправительственных организаций.

Также участники акций призвали поддерживать Украину, раскритиковали сближение с Россией и призвали к отставке правительства, в том числе премьер-министра страны Роберта Фицо. Также митинг солидарности прошел в чешском городе Брно.

Ранее сообщалось, что воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен) может быть причастен к организации антиправительственных протестов в Словакии. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.