Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки «Трамп 2028»

Интернет-магазин президента США Дональда Трампа стал продавать бейсболки «Трамп 2028». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что бейсболка сделана на фабрике в США. Ее цена составляет 50 долларов — около 4160 рублей по текущему курсу.

Как сообщает издание, такой товар может свидетельствовать о желании Трампа баллотироваться на третий срок. В 2028 году состоятся следующие президентские выборы в США. При этом ранее Трамп заявлял, что хочет пойти на третий срок, хотя американская конституция запрещает занимать этот пост более двух сроков.

Ранее Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни.