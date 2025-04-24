Зеленский признал, что помощь Вашингтона Киеву превышает $100 млрд

Владимир Зеленский признал, что Украина получила от США оружия и другой помощи не менее чем на $105 млрд, хотя ранее называл меньшую сумму.

"У меня есть мой собственный внутренний аудит, и моя страна четко документирует, сколько помощи было предоставлено. Чтобы вы знали - у нас было $104-105 млрд.. Большая часть этих денег была в форме оружия", - сказал он в интервью журналисту Бену Шапиро.

При этом Зеленский не пояснил, почему в феврале этого года заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь $76 млрд.

"Не то что мы спорим, что США сказали, что даем вам 200 [млрд долларов помощи], а мы говорим, нет, 100. Нет, это не спор. Я отвечаю на то, какой был вклад, сколько денег пришло на Украину. Что касается использования этих денег, большей частью, это было на оружие, оно было использовано на поле боя. И в ходе аудита, о котором я упомянул, это использование было четко задокументировано", - продолжил он.

Помимо этого, Зеленский заявил, что Украина делится с США всем, что узнала о ведении боевых действий и разработке оружия. Он также надеется на то, что у него еще "будут более плодотворные встречи" с президентом США Дональдом Трампом, хотя прошлая их встреча в Белом доме закончилась перепалкой.

Между Трампом и Зеленским давно возникли разногласия по вопросу потраченных Вашингтоном средств на помощь Киеву. Еще в феврале американский лидер отмечал, что пришло время разобраться, где все выделенные Вашингтоном Киеву деньги. Сам Зеленский заявлял, что не знает, куда делись выделенные $200 млрд на военную помощь. Он также не признает долги перед США, настаивая на том, что помощь предоставлялась как гранты.

Тем не менее последняя версия проекта соглашения о полезных ископаемых, над подписанием которого работают США и Украина, обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше $120 млрд. При этом Трамп отмечал, что если Зеленский попытается "отойти от сделки", то у него "будут большие проблемы".