Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза. Момент перекрытия водоснабжения опубликовало индийское агентство ANI.

Отмечается, что ранее власти Индии приняли решение о приостановке Договора о водах Инда, который был подписан в 1960 году. Оно вступило в силу немедленно. Теперь же Индия официально заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза, контролирующих поток воды через плотины и каналы.

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Данная мера стала ответом на теракт в городе Пахалгам, в результате которого погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за него взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», действующая в Джамме и Кашмире. Позже Индия обвинила власти Пакистана в поддержке «трансграничного терроризма», но Исламабад свою причастность к теракту отрицает.

Несмотря на это власти Индии приняли решение отозвать своих военных атташе из Пакистана, закрыть единственный сухопутный пограничный пункт Аттари-Вагах, прекратить программу безвизового режима и приостановить действие Договора о водах Инда. В ответ Исламабад предупредил, что любые попытки остановить или перенаправить поток воды будут расценены «как акт войны на него будут даны ответные меры со всей силой». Кроме того власти Пакистана закрыли для Индии воздушное пространство и объявили персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.