Перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны, она «слишком велика и капризна», заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Как заявил Миланович, страны балканского региона «находятся в таком состоянии», что Запад «никогда не примет их» в ЕС.

«Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это», – приводит его слова ТАСС.

В Европе назвали срок вступления Украины в ЕС

Миланович подчеркнул, что нынешние заявления европейских лидеров лишь создают ложные ожидания среди стран-кандидатов.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что Киев получит шанс на вступление в Евросоюз только при условии полномасштабных эксгумаций жертв Волынской резни. Премьер Венгрии Виктор Орбан считал, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу создаст угрозу затяжного конфликта и обременит европейских налогоплательщиков многолетними расходами. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС до завершения вооруженного конфликта.