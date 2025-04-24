СМИ: Путин успешно загнал Зеленского в ловушку

Президент России Владимир Путин сумел поставить украинского лидера Владимира Зеленского в сложное положение на фоне обсуждения возможного мирного соглашения. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на западных чиновников и экспертов. По их данным, Москва во время пасхального перемирия показала, что готова к урегулированию конфликта на своих условиях.

«По словам западных чиновников и российских аналитиков, Россия позиционирует себя как потенциально открытую для мирного соглашения, спонсируемого США, чтобы ... расставить политическую ловушку для Украины» — пишет The Washington Post.

Американские чиновники отмечают, что положение о признании Крыма частью РФ фактически становится «ядовитой пилюлей» для Киева.

Зеленский стал указывать Трампу, что включать в план по Украине

Один из научных сотрудников Евразийского центра Карнеги заявил, что российский лидер стремится к политическим изменениям на Украине и готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы достичь этой цели. По мнению эксперта, компромиссы, предлагаемые Украине, несут для нее огромные политические риски и могут означать «начало конца» для Зеленского.

Ранее власти Штатов прервали переговорный процесс с Украиной после того, как Киев отказался признать Крым территорией России. Украинская сторона настаивает на том, чтобы приоритетным вопросом обсуждения было установление режима прекращения огня, оставляя остальные темы на последующее рассмотрение. Лидер Украины Владимир Зеленский твердо отвергает возможность признания Крыма частью РФ.