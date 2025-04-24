Трамп оценил шансы Украины вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с делегацией Норвегии заявил, что Украина отдала Крым без единого выстрела. Он добавил, что Киеву будет тяжело его вернуть, пишет РИА Новости.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

«Крым был передан при президенте [США] Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать», — отметил Трамп.

Трамп ответил на вопрос о выходе США из переговоров по Украине

Американский лидер заметил, что политика США в отношении конфликта на Украине требует пересмотра. Он добавил, что затягивание военных действий не способствует урегулированию ситуации и призвал искать дипломатические пути решения вопроса.

Ранее Трамп сообщил, что отказ Владимира Зеленского признать полуостров частью России затрудняет переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.