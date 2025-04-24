Украина готовится к прекращению поддержки США

Украина готовится к прекращению поддержки со стороны США, рассматривая это в качестве «худшего сценария». Об этом сообщает «Смотрим» со ссылкой на немецкое СМИ.

Отмечается, что проблемы с боеприпасами могут начаться у ВСУ уже грядущей осенью, особенно остро стоит вопрос с зенитными ракетами. Несмотря на это, Украина не намерена сдаваться и готовится к худшему сценарию, который заключается в прекращении поддержки со стороны США.

«Мы просто так не сдадимся. Даже если бы правительство было за, а это не так, народ выступил бы против», — приводятся в тексте слова украинского чиновника.

Ранее американские СМИ сообщали, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп прекратить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне.

Напомним, что 23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине на уровне глав МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были перенесены из-за отказа участвовать в них со стороны американских представителей. Указывалось, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф пошли на этот шаг из-за нежелания Зеленского признать Крым частью РФ, хотя этот пункт является одним из ключевых в предложенном Вашингтоне плане по завершению конфликта.