Зеленский попросил не произносить одну фразу

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не говорить, что Киев спровоцировал конфликт с Россией. О просьбе не произносить одну фразу сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

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«Я уважаю тот факт, что президент Трамп стремится к миру. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать», — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией, и назвал ситуацию на Украине плачевной.