Трамп заявил о «большой» уступке со стороны России

Уступки со стороны России включают в себя прекращение боевых действий и отказ от захвата территории всей Украины. С таким заявлением в четверг, 24 апреля, выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

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— Уступка России заключается в прекращении войны и отказе от захвата всей территории Украины. То, что Россия не забирает всю Украину, — это большая уступка, — высказался американский лидер. Его слова приводи «Парламентская газета».

Трамп ответил на вопрос о выходе США из переговоров по Украине

За последние дни произошла серьезная смена риторики западных стран в отношении украинского кризиса. Европейские союзники Украины, включая Великобританию, Германию и Францию, пытаются убедить киевское руководство рассмотреть возможность территориальных уступок. Как сообщили британские СМИ, они выражают опасения по поводу возможного выхода США из переговоров о мирном разрешении конфликта в Украине.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп ожидает от Киева ответа на предложения, касающиеся признания Крыма российским и отказа от планов вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО).

Также стало известно, что предложения Вашингтона по урегулированию мирного конфликта на Украине, которые были представлены союзникам в Париже, предполагают ослабление санкционных ограничений в отношении России.