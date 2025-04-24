Во Франции высказались об отношении к России

Франция никогда не была враждебно настроена по отношению к России, рассказал журналистам новый французский посол в Москве Николя де Ривьер. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Дипломат уточнил, что французские власти никогда не стремились к стратегическому поражению России в ходе конфликта на Украине.

«Но есть консенсус между французскими властями и подавляющим большинством французских граждан: если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории»,— сказал Николя де Ривьер.

Во Франции предположили, что мир на Украине будет заключен на условиях РФ

Посол заметил, что для Франции является очень важным вопрос территориальной цельности.

По его мнению, если те или иные страны будут игнорировать суверенитет других государств, то «Европа и весь мир вернутся к закону джунглей».