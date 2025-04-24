Макрон призвал США направить гнев на одного политика

Соединенные Штаты должны направить свою ярость на президента России Владимира Путина, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Его цитирует газета Politico.

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«Гнев американцев должен быть направлен исключительно на одного человека — президента Путина», — высказался Макрон, обращаясь к своему американскому коллеге Дональду Трампу.

До этого Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

При этом позднее Трамп заявил, что недоволен ударом России по Киеву.