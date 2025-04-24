Зеленский стал указывать Трампу, что включать в план по Украине

Владимир Зеленский разъяснил на пресс-конференции в ЮАР, какие пункты президенту США Дональду Трампу следует включить в план урегулирования кризиса на Украине, пишет «Комсомольская правда».

В среду, 23 апреля, американский лидер обрушился с критикой на Зеленского. В частности, он заявил, что слова украинского политика о Крыме вредят мирным переговорам с Россией.

Зеленский отметил, что в последние дни Брюссель и Вашингтон выступили с рядом инициатив. Он заметил, что некоторые пункты планов Киев не сможет выполнить, поскольку они якобы противоречат «ценностям или Конституции Украины».

«Мы все делаем, что предлагали партнеры, только то, что противоречит нашему законодательству и Конституции, мы не можем делать, и это понятно», — подчеркнул украинский лидер.

В СВР высказались о дальнейшей судьбе Зеленского

По его словам, согласие со стороны Киева сесть за стол переговоров с Россией является «большим компромиссом».

Зеленский выразил надежду, что США окажут давление на Россию, добьются полного прекращения огня. Он добавил, что желает видеть среди гарантов безопасности Соединенные Штаты, Евросоюз, представителей африканского континента.

Политик также прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что у Трампа терпение на исходе.

«Я не знаю, у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше. Я никому этого не желаю, но мы под ударами российских ракет», — уточнил Зеленский.

Ранее Ливитт сообщила, что мегафонная дипломатия Зеленского, его резкие высказывания претят Трампу, вызывают у него недовольство.