СМИ раскрыли готовящуюся просьбу США к России по Украине

США намерены попросить у России признать право Украины на наличие собственной армии и оборонной промышленности в рамках потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с деталями предстоящих переговоров.

«США попросят у России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом», — пишет Bloomberg.

По данным источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует поднять этот вопрос на встрече с главой России Владимиром Путиным.

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По информации издания, инициатива Вашингтона свидетельствует о попытках администрации Трампа добиться уступок как со стороны Кремля, так и Киева для достижения долгосрочного урегулирования затяжного конфликта. В то же время ряд критиков рассматривают предложения США преимущественно как выгодные Москве, отмечая, в частности, давление на Украину относительно отказа от вступления в НАТО.

Ранее издание Axios со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен прибыть в Россию в пятницу, 25 апреля. По данным источника, в рамках визита предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущие переговоры между сторонами состоялись 11 апреля в Санкт-Петербурге.